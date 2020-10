utenriks

– Karen og eg sender kjærleik og bønner til våre kjære venner president Donald Trump og Melania Trump, tvitrar Pence etter at det vart klart at paret har testa positivt for koronavirus.

– Gud velsigne deg, president Trump, og den vedunderlege førstedama vår Melania, legg Pence til.

Presidentparet er blant nesten 7,5 millionar menneske som har fått påvist koronasmitte i USA. Over 200.000 personar har døydd med covid-19 i landet.

