Noreg følgjer EU – innfører sanksjonar mot kviterussarar

– Som vi tidlegare har varsla, vil Noreg følgje EU og innføre restriktive tiltak mot den same personkrinsen som det EU gjer, seier Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei fråsegn.

Ho viser til demonstrasjonane etter valet i Kviterussland 9. august, og fastslår at folket har vist stort mot og stort uthald.

– Dei treng vår støtte i kampen for demokrati. Styresmaktene må avstå frå vald, lauslate politiske fangar og gå i dialog med opposisjonen, seier Søreide.

EU vedtok fredag å innføre sanksjonar mot 40 kviterussarar og grunngir dette med at landet har slått brutalt ned på demonstrasjonane, og dessutan skuldingar om valfusk då president Aleksandr Lukasjenko i august vart attvald for den sjette presidentperioden sin, visstnok etter å ha fått over 80 prosent av stemmene.

– Dette sender ein sterk beskjed om at EU støttar det kviterussiske folkets demokratiske rett til å velje presidenten sin gjennom frie og rettferdige val, og at vi fordømmer undertrykking og vald mot personar som berre handlar i tråd med rettane sine, sa EUs utanrikssjef Josep Borrell då han kunngjorde sanksjonane.

Lukasjenko står ikkje på lista over personar som blir nekta innreise og får eigedelane sine i EU frosne, noko Kviterusslands innanriksminister Jurij Karajev derimot gjer.

