Macron krev at Tyrkia forklarer jihadistar i Aserbajdsjan

– Ei raud linje har vorte kryssa, noko som er uakseptabelt. Eg oppmodar alle Nato-partnarar til å stille seg opp mot denne åtferda frå ein Nato-medlem, sa Macron natt til fredag etter at EU-toppmøtet i Brussel var over.

– Frankrikes svar er å spørje Tyrkia om ei forklaring på dette, sa Macron.

Macron hevda torsdag at syriske jihadistkrigarar har teke seg inn i konfliktområdet i Nagorno-Karabakh via Tyrkia. Han hevdar etterretningsinformasjon viser at det dreier seg om 300 krigarar frå det han kallar jihadistgrupper i Aleppo i Syria, som har drege via den tyrkiske byen Gaziantep og vidare til Aserbajdsjan.

– Desse krigarane er kjende, spora og identifiserte, hevda Macron, som la til at han kjem til å ringje til den tyrkiske motparten sin Recep Tayyip Erdogan ein av dei næraste dagane.

Armenia har skulda Tyrkia for å ha sendt leigesoldatar for å støtte Aserbajdsjan. Tyrkia er alliert med Aserbajdsjan.

Separatistar av armensk opphav har, med støtte av styresmaktene i Armenia, trappa opp kamphandlingane med aserbajdsjanske styrkar. Sidan søndag er det meldt om minst 100 drepne.

Nagorno-Karabakh er ein utbrytarregion med i hovudsak armensk-etniske innbyggjarar, som erklærte seg uavhengig frå Aserbajdsjan etter at jernteppet fall. Det er likevel ikkje anerkjent som uavhengig av noko land.

