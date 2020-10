Macron: Islam er i krise

utenriks

I ein tale fredag sa Macron at islam er i krise over heile verda i dag på grunn av stadig fleire kompromisslause haldningar, og at dette er noko som er tydeleg òg i Frankrike.

I talen varsla han at regjeringa vil leggje fram ein plan for å verne Frankrikes sekulære karakter mot det han kallar islamistisk separatisme.

Han understreka at ikkje noko skal komme i vegen for nye tiltak for å ekskludere religion frå skulen og den offentlege sektoren. Ei ny lov som blir lagd fram i desember, blir ei innskjerping av lova frå 1905 som skil stat og kyrkje.

– Sekularisme er sementen som held eit sameina Frankrike saman, sa han og understreka samtidig at han ikkje vil stigmatisere truande muslimar.

Rett til å velje tru fritt

Macron gjorde det klart at lova gir folk rett til fritt å ha den trua dei sjølv vel, men at utvendige teikn på religion under ingen omstende må tillatast i skulen eller offentleg sektor.

Presidenten sa mellom anna at forbodet mot religiøse klesplagg i offentleg sektor skal utvidast til også å gjelde tilsette i privat sektor som yter offentlege tenester.

Det er særleg muslimske kvinner som bruker hovudplagg og slør som dette er retta mot.

Staten skal òg ha myndigheit til å gripe inn der lokale styresmakter lèt seg presse til uakseptable tiltak av islamistar, ifølgje Macron. Det kan gjelde «religiøse menyar» i skulen og kjønnssegregering i symjehallar.

Skuleundervisning obligatorisk

Han varslar òg at heimeundervisning skal avgrensast så mykje som mogleg. Frå neste år blir skuleundervisning obligatorisk for alle barn, sett bort frå av helseårsaker, som no under koronapandemien.

Han viser til at det er oppdaga ei rekkje tilfelle av hemmelege undergrunnsskular der det blir halde bønn i skuletida og lærarar bruker nikab eller ansiktsslør.

Macron understrekar at franske skular skal oppdra borgarar, ikkje truande.

Samtidig varslar han òg at Frankrike vil søkje å «frigjere» islam i Frankrike frå utanlandsk påverknad ved å styrkje overvakinga av utanlandsk finansiering av moskear.

Verdiar under angrep

Frankrike har dei siste åra vorte tvinga til å understreke dei republikanske kjerneverdiane sine som mange meiner blir trua av radikal islam etter ein serie terrorangrep retta mot verdiar som ytringsfridom.

Macron heldt talen sin ei veke etter eit nytt islamistisk angrep då ein mann såra to menneske med ein kjøttøks utanfor dei gamle lokala til det satiriske veketidsskriftet Charlie Hebdo, der store delar av staben vart massakrert i eit angrep i 2015.

Ein ny debatt om ytringsfridom braut ut i januar i år då ein tenåring fekk dødstruslar etter eit angrep på islam på Instagram, og tidlegare denne månaden forlét fleire parlamentarikarar salen då ein universitetsstudent med hijab kom inn.

(©NPK)