Hundrevis av bustader ramma i kampane rundt Nagorno-Karabakh

utenriks

Både bustadar, skular og sjukehus er ramma av tungt artilleri, seier Røde Kors. Dei seier ikkje noko om sivile døde og såra, berre at det har vore offer både blant vaksne og barn på begge sider.

Andre kjelder seier at minst 200 menneske, inkludert soldatar, er døde på begge sider av konflikten. Blant dei såra er to franske journalistar som vart utsette for artillerield i Martini på armensk side av frontlinja.

– Moglegheitene våre for å røre oss rundt i området er avgrensa på grunn av intensiteten i kampane og den ustabile situasjonen, seier Bertrand Lamon, som leiar Røde Kors-delegasjonen i Nagorno-Karabakh.

Kampane starta då Aserbajdsjan innleidde ein offensiv for å attvinne kontrollen over det omstridde området som armenarane har hatt kontrollen over i 30 år.

(©NPK)