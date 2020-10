EU-leiarar vender blikket innover

utenriks

Hovudtema for andre og siste dag på møtet i Brussel er den indre marknaden i EU, industripolitikk og digital omstilling.

– I går fokuserte toppmøtet på eksterne forhold, men for å halde fram med å vere relevante i det internasjonale miljøet i dag, treng EU ein sterk kjerne, skriv presidenten i EU-kommisjonen, president Ursula von der Leyen, på Twitter før møtestart.

Det blir òg ei orientering om forhandlingane med Storbritannia om forholdet til det utmelde landet etter brexit.

Det viktigaste som vart oppnådd på torsdag, var at dei 27 landa endeleg vart samde om sanksjonar mot Kviterussland. I prinsippet har dei vore tilhengjarar av dette i ein månad, men Kypros heldt att på slutten. Dei ville ha tøffare tak mot Tyrkia før dei sa ja til sanksjonsplanane.

Løysinga kom etter ein debatt som varte til godt over midnatt. EU-leiarane gjentok at Tyrkia må stanse leiteboringa etter gass i havområde Hellas og Kypros reknar som sine. EU-president Charles Michel sa dei framleis vil prøve å nå fram med dialog, men la til at EU vil bruke alle tilgjengelege verktøy dersom dette ikkje fører fram.

