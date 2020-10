EU-landa samde om å innføre sanksjonar mot Kviterussland

utenriks

– Den politiske avgjerda er teken. Fredag startar vi den skriftlege prosedyren for å innføre sanksjonane, seier EU-president på ein pressekonferanse natt til fredag. Den første dagen av toppmøtet i unionen var vigd utanriksspørsmål, med sanksjonar mot Kviterussland og forholdet til Tyrkia som hovudsaker.

Kypros har lenge sett seg på bakbeina og nekta å gå med sanksjonar mot personar i det kviterussiske regimet før dei andre landa gjekk med på tøffare tak mot Tyrkia i Middelhavet. Før stats- og regjeringssjefane gav seg for kvelden ved 1-tida, var Kypros tilbake i folden.

Ikkje Lukasjenko

Michel seier det er rundt 40 namn på lista over personar som kjem til å bli omfatta av sanksjonane. Det er ein dryg månad sidan utanriksministrane i EU-landa i prinsippet vart samde om at dei ville innføre sanksjonar mot personar som medverka til valfusk og på å slå hardt ned på demonstrasjonane etter det omstridde valet i Kviterussland i august.

EU anerkjenner ikkje valresultatet og seier det ikkje gir Aleksandr Lukasjenko legitimitet som president. Michel seier Lukasjenko ikkje står på sanksjonslista i denne omgangen.

Ber Tyrkia stanse

For å få Kypros med på laget, gjekk stats- og regjeringssjefen inn for å sende eit kraftig signal til Tyrkia. Den seinaste disputten med landet gjeld leiteboring etter gass i farvatn Hellas og Kypros reknar som den økonomiske sona si.

– Vi forventar at Tyrkia stansar dei einsidige og ulovlege handlingane sine. Det er ein føresetnad for eit positivt samarbeid på sikt, seier EU-kommisjonens leiar og gjentek at alle dei 27 EU-landa støttar opp om Hellas og Tyrkia.

– Vi er innstilte på å involvere oss med Tyrkia på ein positiv måte, dersom dei gjer det same. Vi vil restarte dialogen og den politiske prosessen, seier Michel.

Tyrkia skulle eigentleg vore tema under arbeidsmiddagen til leiarane i Brussel, men vart sett øvst på dagsordenen så snart møtet var i gang.

Vart orientert

Gjennom torsdagen orientert Tysklands statsminister om drapsforsøket på den russiske regimekritikaren Aleksej Navalnyj. Michel fordømde igjen bruken av nervegift mot Navalnyj og sa det var eit brot på folkeretten. Forgiftinga blir tema òg på neste toppmøte om to veker.

Utanrikssjef Josep Borrell orienterte toppmøtet om oppblussinga av konflikten i Nagorno-Karabakh. EU-presidenten oppmoda igjen til umiddelbar stans i kamphandlingane og fornya dialog for å unngå ytterlegare opptrapping av valden.

Ny dag ventar

Toppmøtet held fram fredag formiddag med heimlegare saker. Då skal leiarane diskutere industripolitikk, digital omstilling og korleis dei kan styrkje EUs indre marknad. Eitt av punkta det kjem til å bli diskusjon om er såkalla strategisk autonomi, altså å vere mindre avhengig av andre på visse område. Temaet har vorte aktuelt etter erfaringane med forsyningar av mellom anna verneutstyr under pandemien.

Fredag blir det òg ei orientering om forhandlingane med Storbritannia om der framtidige forholdet når overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

(©NPK)