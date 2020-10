Det kvite hus visste at Hope Hicks var smitta

utenriks

Stabssjefen i Det kvite hus, Mark Meadows, stadfesta overfor CNN at dei var klar over at Hicks hadde testa positivt for koronaviruset, men at president Trump reiste likevel.

– Eg kan seie at vi oppdaga det med Hope Hicks akkurat då Marine One (helikopteret til presidenten) letta, sa han og la til at fleire medarbeidarar vart tekne av helikopteret, men at Trump ikkje avlyste møtet sjølv om Hicks var smitta.

Blant dei som i siste augneblinkar ikkje vart med på turen, var pressetalskvinne Kayleigh McEnany og ansvarleg for sosiale medium, Dan Scavino.

Trump deltok torsdag kveld på eit møte for å samle inn pengar til valkampen, der han møtte mange støttespelarar.

Hicks byrja å føle seg dårleg med forkjølingssymptom på flyet tilbake frå presidentdebatten i Cleveland og eit massemøte i Minnesota onsdag kveld. Ho vart då isolert for seg sjølv på flyet.

Men McEnany sa ikkje noko om diagnosen til Hicks då ho heldt ein pressebrif i Det kvite hus torsdag morgon.

Det er uklart der Trump-ekteparet og Hicks kan ha vorte smitta, men Trump har antyda at det kan ha vore nokon i det militære eller politivaktene som han kan ha helst på.

Ei lang rekkje medarbeidarar i Det kvite hus og andre i administrasjonen gjennomgjekk testar fredag, og kontaktane til presidenten blir spora. Men det er uklart kor stort virusutbrotet er rundt presidenten sidan det kan ta fleire dagar før smitten viser seg.

(©NPK)