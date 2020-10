Boris Johnson og EU-sjefen i nettmøte laurdag

utenriks

Dei to skal summere opp situasjonen i forhandlingane om ein frihandelsavtale og vurdere dei vidare stega i prosessen. Forhandlingane er i sluttfasen, og fredag blir den niande forhandlingsrunden avslutta om det framtidige forholdet på tvers av Kanalen.

Så langt har det ikkje vore noko gjennombrot i dei vanskelegaste sakene. Det er særleg fiskeri og reglar for å sikre rettvis konkurranse som har vore utfordrande. Britane vil ikkje følgje reglane til EU, medan EU seier det er ein føresetnad for å få tilgang til den indre marknaden.

Overgangsperioden etter utmeldinga i vinter går ut ved årsskiftet. Dersom ein avtale ikkje er på plass innan det, må britane handle med EU på same vilkår som andre såkalla tredjeland, altså land som ikkje har ein frihandelsavtale.

EU har sagt at ein avtale må vere klar innan utgangen av oktober for at ein skal rekke den formelle godkjenninga før nyttår. Boris Johnson har sagt at siste frist er EU-toppmøtet som finn stad om to veker. Då blir relasjonen til Storbritannia ei av hovudsakene.

Parallelt med forhandlingane har EU starta ein rettsleg prosess mot Storbritannia på grunn av eit lovforslag som undergrev delar av utmeldingsavtalen frå sist vinter.

