Armenia open for mekling i striden med Aserbajdsjan

I ei fråsegn seier regjeringa at ho er klar for å samarbeide med USA, Frankrike og Russland for å rette opp att våpenkvila i området der det den siste veka har vore harde kampar.

Presidentane Donald Trump, Emmanuel Macron og Vladimir Putin kom torsdag med ei felles fråsegn der dei oppmoda Armenia og Aserbajdsjan til å setje seg ved forhandlingsbordet.

Nesten 200 menneske er stadfesta drepne i kampane mellom armenske og aserbajdsjanske styrkar som braut ut søndag. Landa kjempar om det omstridde området Nagorno-Karabakh.

