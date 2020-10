Amnesty hardt ut mot Saudi-Arabias behandling av migrantar

utenriks

Mange etiopiske gjestearbeidarar og familiane deira er sidan mars kasta ut av Jemen, for deretter å bli arrestert og fengsla i Saudi-Arabia.

Houthi-opprørarane, som kontrollerer den nordlege delen av Jemen, skyssa visstnok etiopiarane til grensa av frykt for at dei bidrog til å spreie koronaviruset.

På saudiarabisk side vart dei arresterte av tryggingsstyrkar, fråteke alle eigedelar og i enkelte tilfelle òg slått og mishandla. Dei fleste enda deretter i fengsel i Jizan, Jeddah og Mekka.

Grufulle tilhøve

– Tusenvis av etiopiske migrantar, som forlét heimane sine på leiting etter eit betre liv, er i staden stilte overfor heilt utenkjelege fæle tilhøve, seier Marie Forestier i Amnesty.

Innesperra i skitne celler, omgitt av sjukdom og død, er situasjonen no så ille at fleire prøver å ta livet sitt, fortel ho.

– Gravide kvinner, babyar og små born blir òg haldne under desse forholda, og tre innsette vi har snakka med fortalde at dei kjende til born som døydde, seier Forestier.

Lenkja saman

Amnesty har lukkast med å intervjue tolv innsette og har òg analysert bilete og videoar som bidreg til å dokumentere kva fæle tilhøve etiopiarane blir utsette for i saudiarabisk fangenskap.

Somme fortel at dei har vorte lenkja saman med andre innsette, andre fortel at dei blir haldne innesperra i dei overfylte cellene 24 timar i døgnet. Nokre av cellene husar opptil 350 innsette og dei må gjere frå seg på golvet.

– Det er eit helvete. Eg har aldri opplevd noko slikt. Det finst ikkje toalett. Vi urinerer på golvet, rett ved der vi søv, fortel ein 26 år gammal etiopiar til Amnesty.

Dei umenneskelege tilhøva gjer at mange får hudsjukdommar, diaré og gulfeber, og nokon er så svake at dei må berast av andre.

Amnesty konkluderer med at minst tre etiopiarar har mista livet i saudiarabisk fangenskap, men ubekrefta meldingar og dei ulevelege tilhøva tyder på at talet kan vere langt høgare.

Krev lauslating

– Saudiarabiske styresmakter må straks lauslate alle vilkårleg fengsla migrantar og i monaleg grad betre fengselsforholda før fleire liv går tapt, seier ho.

Amnesty ber òg regjeringa i Etiopia om straks å hente heim gjestearbeidarane, og ber landet leggje press på Saudi-Arabia for å betre forholda dei blir haldne under.

Etiopiske diplomatar har ifølgje innsette fått besøkje fengsla, men styresmaktene i Etiopia har enno ikkje henta heim nokon og skylder på manglande karanteneplassar under koronapandemien.

– Dersom karanteneplass er ei hindring, må andre land og gjevarar støtte Etiopia for å sikre at migrantane snarast mogleg slepp ut av desse helvetesliknande tilhøva, seier Marie Forestier.

– Ikkje noko, heller ikkje ein pandemi, kan rettferdiggjere slike overgrep mot tusenvis av menneske, seier ho.

Stranda på grensa

Ifølgje Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM) er framleis rundt 2.000 etiopiarar stranda på jemenittisk side av grensa til Saudi-Arabia, utan tilgang på mat og vatn. Den vidare lagnaden deira er uviss.

Houthi-opprørarane i Jemen har vore under angrep frå ein saudileidd koalisjon sidan våren 2015. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 menneske er drepne og sjukehus, skular, vassverk og annan infrastruktur er bomba i grus.

4 millionar menneske er drivne på flukt i krigen, og ein stor del av dei 20 millionane i landet er avhengige av naudhjelp for å overleve. FN beskriv Jemen som den verste humanitære katastrofen i vår tid.

