Tyrkia på topp når EU-toppmøtet startar

utenriks

Utanrikspolitikk dominerer på samlinga i Brussel denne veka. Ein arbeidsmiddag torsdag er sett av til å diskutere unionen sitt store naboland i søraust. Det kan bli ein debatt som varer utover kvelden og natta.

Solidaritet

Det seinaste knuten på tråden kjem av den tyrkiske leiteboringa etter gass i farvatn som Hellas og Kypros reknar som sine økonomiske soner.

– Vi står saman i full solidaritet med Hellas og Kypros. Dette er eit høve til å seie kva slags forhold vi vil ha i framtida. Vi ønskjer oss meir stabilitet og føreseielegheit, seier EU-president Charles Michel på veg inn til møtet.

Også fleire andre leiarar understreka at dei står last og brast med dei to EU-landa aust i Middelhavet. Før møtet sa den svenske europaministeren at EU må ha ein relasjon til Tyrkia der det er rom for både kritikk og samarbeid.

Dialog eller sanksjonar

Det er framleis uklart kva leiarane faktisk kan einast om når det gjeld Tyrkia. Kypros har lagt seg på ei hard linje og pressar på for sanksjonar. Leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, seier unionen ikkje ønskjer auka spenning. Ho vil trappe ned konflikten og gå i retning av ein konstruktiv dialog.

Dialog og sanksjonar er òg stikkord i relasjonen til Kviterussland. EU oppmodar regimet til å gå i dialog med sivilsamfunnet. Samtidig ønskjer dei sanksjonar mot dei som står bak valfusk og vald mot demonstrantar i kjølvatnet av valet i august.

Sjølv om EU-landa for lengst er samde om at dei ønskjer sanksjonar, har Kypros sett seg på bakbeina. Dei vil ikkje føye seg før dei andre landa òg går med på sanksjonar mot Tyrkia, ei kopling fleire andre land er lite nøgde med.

Blir avslutta fredag

Under det to dagar lange møtet i Brussel skal leiarane i dei 27 medlemslanda òg ta opp forholdet til Kina og forgiftinga av russiske Aleksej Navalnyj.

Fredag blir det ei orientering om forhandlingane med britane, men hovudtema på dag to er styrking og utvikling av den indre marknaden i EU, industripolitikk og digital omstilling.

(©NPK)