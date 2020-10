Trøbbel i aust dominerer på EU-toppmøte

utenriks

Så fort møtet startar torsdag ettermiddag, vender leiarane for dei 27 EU-landa blikket austover. President Charles Michel skal orientere om videotoppmøtet med den kinesiske presidenten Xi Jinping 14. september.

Kinkig diskusjon om sanksjonar

Neste post blir betydeleg vanskelegare, nemleg situasjonen i Kviterussland og eventuelle sanksjonar. EU har for lengst sagt at dei vil innføre sanksjonar etter valet i august, som dei meiner verken var fritt eller rettferdig. Utanrikssjefen i unionen Josep Borrell har sagt at EU ikkje anerkjenner legitimiteten til Lukasjenko som president.

Nyleg vedtok Storbritannia og Canada sanksjonar mot åtte personar i landet, inkludert president Aleksandr Lukasjenko sjølv. Halvannan månad etter valet har EU ikkje klart det same, og forklaringa ligg betydeleg lenger sør enn Minsk.

Kypros har sett seg på bakbeina og sagt at dei berre går med på sanksjonar mot Kviterussland dersom EU samtidig går inn for sanksjonar mot Tyrkia for den omstridde leiteboringa i landet etter gass aust i Middelhavet.

Det er ikkje opp til toppmøtet å fatte sjølve vedtaket om sanksjonar, men håpet er at ein kan komme til politisk semje. Deretter er det opp til utanriksministrane å ta seg av det praktiske.

Brukar kvelden på Tyrkia

Etter ein diskusjon om forgiftinga av den russiske regimekritikaren Aleksej Navalnyj og oppblussinga av konflikten i Nagorno-Karabakh, er det duka for ein arbeidsmiddag. Den er i sin heilskap sett av til å diskutere forholdet til Tyrkia. Der blir spørsmålet om leiteboringa sentralt.

Både Hellas og Kypros er opprørte over at tyrkarane borar i område dei to landa reknar som den økonomiske sona si. EU er interesserte i eit godt naboskap og konstruktivt samarbeid med Tyrkia, men ikkje om landet held fram på same linje som i dag. Eit lyspunkt i det heile er at Hellas og Tyrkia nyleg byrja å snakke saman igjen.

Det er uklart kva som bli utfallet av middagen, men det er håp om at dei 27 landa kan einast om noko. Det kan i det minste ende med at dei gjentek solidariteten sin med Hellas og Kypros.

Det er òg mogleg toppmøtet kjem med ei oppmoding til å utarbeide ei sanksjonsliste med namn på selskap og personar som er involverte i boringa.

Koronautsetjing og fråvær

Fredag held møtet fram med ein diskusjon om den indre marknaden i EU, industripolitikk og digital omstilling. Det siste er ein del av EU-kommisjonens langsiktige strategi og er òg ein sentral del i planane for økonomisk gjenreising etter koronapandemien.

Toppmøtet vart elles utsett som ei direkte følgje av pandemien. Det skulle vore halde for ei veke sidan, men to dagar før møtestart måtte EU-presidenten i karantene. Han hadde vore i nærkontakt med ei tryggingsvakt som testa positivt. Michel har sidan testa negativt, er ute av karantene og klar til å vere vert i Brussel dei neste dagane.

Den plutselege datoendringa førte til at Stefan Löfven melder forfall. Han mista nyleg mor si og blir i Sverige for å delta i gravferda hennar. Sverige blir derfor representert av Finlands statsminister Sanna Marin.

Charles Michels etterfølgjar som belgisk statsminister, Sophie Wilmès, får etter alle solemerke heller ikkje vere med på møtet.

Torsdag formiddag får nemleg Belgia endeleg ei ny regjering, drygt 20 månader etter eit val som ikkje gav noko klart fleirtal. Dermed startar Alexander De Croo statsministergjerninga si med å dra på toppmøte i eigen hovudstad.

