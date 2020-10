Sju skotne utanfor gravferdsbyrå i USA

utenriks

Dei sju vart trefte av skot frå ein bil som køyrde forbi og opna eld mot folkemengda, opplyser Barrett.

Det er venta at alle kjem til å overleve. Tilstanden er stabil, opplyser fungerande politisjef Michael Brunson.

Offera var menn og kvinner i alderen 20–48 år. Politiet hadde natt til torsdag norsk tid enno ikkje funne den mistenkte.

Lokalavisa Milwaukee Journal Sentinel melder at rundt 100 sørgjande var for å delta i gravferda til Braxton Taylor, ein 26 år gammal person som vart skoten og drepen 17. september.

Taylors gravferd vart utsett som følgje av skytinga på onsdag.

WISN-TV melder at det såg ut til at det var skothol på ein likbil utanfor bygningen og at vindauga til bilen var skotne i stykke.

