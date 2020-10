Senatet vedtok mellombels finansiering av offentleg sektor

utenriks

84 senatorar stemde for pakken og 10 stemde imot. Avstemminga fann stad onsdag kveld, og pakken vart send over til president Donald Trump, som må signere han før midnatt lokal tid for å unngå nedstenging av offentlege etatar når det nye rekneskapsåret startar torsdag.

Finansieringspakken vart vedteken i Representanthuset førre veke. Pakken skal sikre finansiering av offentlege etatar til og med 11. desember.

Offentlege etatar i det amerikanske statsapparatet vart siste gong nedstengt i 35 dagar, frå desember 2018. Det var den lengste nedstenginga i historia og fann stad etter at Trump nekta å skrive under på ein finansieringspakke som ikkje omfatta pengar til bygging av mur langs grensa til Mexico.

Arbeidet med å sikre budsjettet for resten av det nye rekneskapsåret blir venta å finne stad i Kongressen seinare i år etter at utfallet av presidentvalet er klart.

(©NPK)