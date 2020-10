utenriks

Skuldinga vart sett fram etter at Navalnyj torsdag for første gong offentleg skulda president Vladimir Putin for å stå bak giftangrepet på han i august.

– Navalnyj jobbar for vestlege tryggingstenester, hevdar leiaren for Dumaen, Vjatsjeslav Volodin.

Volodin meiner Navalnyj burde takke den mangeårige presidenten i Russland i staden for å skulde han for medverknad til attentat.

– Putin redda livet til Navalnyj, hevdar Volodin.

