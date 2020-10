Politiet i Hongkong arresterer demonstrantar på den kinesiske nasjonaldagen

utenriks

Politiet melde at rundt 70 personar vart arresterte i formiddagstimane og skulda for ulovleg samling. Om dei blir køyrde gjennom rettssystemet og dømt, risikerer dei fem år i fengsel under dei nye og strenge ordenslovene.

Ein paraplyorganisasjon for ulike grupper som kjempar for sivile rettar, fekk avslag på søknaden sin om å få halde det årlege folketoget sitt på Hongkong-øya.

Politiet venta tilsynelatande at toget ville gå, sjølv utan løyve, og utplasserte over 6.000 politibetjentar rundt i byen. Under dei rådande koronareglane er det forbode med samlingar på fleire enn fire personar.

(©NPK)