Navalnyj skuldar Putin for å stå bak giftangrepet

utenriks

Navalnyj kjem med skuldinga mot den russiske presidenten i eit ferskt intervju med tyske Der Spiegel.

– Eg hevdar at Putin stod bak lovbrotet, seier Navalnyj, som legg til at han ikkje har noka anna forklaring på det som skjedde.

Fråsegna vekkjer harme i Moskva, og talsmannen til Putin, Dmitrij Peskov, kallar skuldinga grunnlaus og uakseptabel.

Også tidlegare har russiske styresmakter nekta for at dei har medverka til forgifting av Navalnyj.

– Samarbeider med CIA

Peskov peika på torsdag òg på at den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA samarbeider med Navalnyj.

Leiaren for Dumaen, underhuset i den russiske nasjonalforsamlinga, kom med ei liknande fråsegn same dag.

– Navalnyj jobbar for vestlege tryggingstenester, sa Vjatsjeslav Volodin.

Han meiner Navalnyj burde takke Putin i staden for å skulde han for medverknad til attentat. Både presidenten og russiske legar bidrog til å redde livet til Navalnyj, hevdar Volodin.

– Vil vere fryktlaus

Navalnyj vart plutseleg sjuk på ei flyging på veg frå Sibir 20. august. Han vart frakta til Berlin for behandling, og tyske legar har slått fast at han vart forgifta med nervegifta novitsjok.

– Du kjenner inga smerte, du veit berre at du held på å døy, fortel Navalnyj til Der Spiegel om giftangrepet.

I tre veker låg han i koma, før han vakna igjen og vart utskriven frå sjukehuset. No seier han at jobben hans er å vere fryktlaus og at han vil reise tilbake til Russland for å halde fram den politiske kampen sin.

– Å ikkje vende tilbake til Russland ville vere einstydande med at Putin hadde oppnådd målet sitt. Eg vil ikkje gi Putin den gåva, seier Navalnyj i intervjuet.

Seinskadar av nervegift

Det tyske magasinet beskriv dei noverande tryggingstiltaka rundt Navalnyj som svært strenge, samtidig som den russiske opposisjonspolitikaren framleis slit med fysiske etterverknader av nervegifta.

– Planen framover er enkel: Fysioterapi kvar dag – kanskje ved eit rehabiliteringssenter. Målet er å få fullstendig kontroll på fingrane mine igjen og kunne halde balansen, skreiv Navalnyj nyleg i eit innlegg på Instagram.

Det ein trur var eit attentat mot Navalnyj har ført til hardare frontar mellom Russland og vestlege land. Tysklands statsminister Angela Merkel, som tidlegare har insistert på å halde ein open dialog med Moskva, har den siste tida skjerpa tonen mot Russland.

(©NPK)