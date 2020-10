Nansenprisen til aktivist i Colombia

utenriks

Prisen på 150.000 dollar er FNs mest høgthengande og blir delte ut av UNHCR.

Årets pristildeling blir knytt til den store auken i menneskesmugling til Colombia dei siste åra, ei utvikling som har vorte knytt til tilstrøyming av venezuelanarar på flukt frå krisa i nabolandet.

– Den utrøyttelege innsatsen hennar har redda liva til hundrevis av flyktningbarn og gjenoppretta håpet deira for ei betre framtid, seier Filippo Grandi, som er FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Vergara er regionleiar i stiftinga Fundacer Renacer, som har jobba for å betre situasjonen for tusenvis av barn sidan slutten av 1980-talet.

I to tiår har ho hatt avsidesliggjande lokalsamfunn i det nordaustlege Colombia som arbeidsstad, der ho har finkjemt gatene for å hjelpe barn. Barn som blir tekne vare på av stiftinga, får bu på sentera deira, der dei får psykologhjelp, utdanningstilbod og eit grunnlag for å etablere ei betre framtid.

Vergara har òg skapt auka merksemd rundt seksuell utnytting av barn, utført av styresmakter og sexturisme. I tillegg har ho drive lobbyverksemd som resulterte i eit lovverk retta mot folk som er involverte i seksuell utnytting av barn.

Vergara og organisasjonen hennar har òg hjelpt venezuelanarar, som ofte blir sett på som eit byte for menneskesmuglarar, kriminelle gjengar og væpna grupper langs migrasjonsrutene inn i Colombia, påpeikar UNHCR.

