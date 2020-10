Macron hevdar syriske jihadistar krigar i Nagorno-Karabakh

utenriks

Ifølgje Macron har han eintydig informasjon som seier at syriske jihadistkrigarar no deltek i kampane i Nagorno-Karabakh. Dei har komme via Tyrkia, hevdar han. Tyrkia er alliert med Aserbajdsjan, ein av partane i konflikten.

– Dette er ei veldig alvorleg utvikling som endrar heile situasjonen, seier Macron, og legg til at han er samd med den russiske presidenten, Vladimir Putin, og USAs Donald Trump om å dele all informasjon han har om situasjonen.

– Eg vil vere veldig klar: Angrepet på søndag som kom frå Aserbajdsjan, var så vidt vi kan sjå uprovosert, og det har eg teke opp med president Alijev, seier Macron og viser til presidenten i Aserbajdsjan, Ilham Alijev.

