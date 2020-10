EU tek rettslege steg mot Storbritannia

utenriks

Britiske styresmakter er informerte om saka i eit brev sendt torsdag morgon, hevdar leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen.

Dette steget reflekterer det sure forholdet som eksisterer mellom unionen og Storbritannia, berre månader før britane forlèt EU for godt. Forhandlingane om handelsavtale har tilsynelatande køyrt seg fast, og tida er i ferd med å springe frå ein separasjon bygd på ein avtale det er semje om.

Det som fekk dropen til å flyte over for EU-kommisjonen, var vedtaket i Underhuset tysdag om at den britiske regjeringa på eiga hand kan avgjere spørsmål i avtalen om handel mellom Nord-Irland og Storbritannia.

Dette meiner EU dei må gjere i fellesskap, og unionen meiner det omstridde vedtaket bryt både med ånda og bokstaven til avtalen.

