Armenske styrkar hevdar å ha skote ned helikopter frå Aserbajdsjan

utenriks

Militære styresmakter i Aserbajdsjan var likevel raskt ute med å dementere meldinga. Det er ikkje kjent om menneskeliv gjekk tapt under den påståtte nedskytinga.

Den intense artilleriskytinga heldt fram torsdag frå både armensk og aserbajdsjansk side trass i internasjonale oppmodingar om våpenkvile.

Krigshandlingane har bakgrunn i ein fleire tiår lang strid om kontrollen over området Nagorno-Karabakh. Det ligg inne på aserbajdsjansk side av grensa, medan det vert styrt av armenske separatistar.

I byen Stepanakert kunne dei natt til torsdag høyre to store eksplosjonar, og luftvernsirenene vart slått på. Innbyggjarar seier til nyheitsbyrået AFP at byen vart angripen av dronar.

Kampane mellom dei to landa blussa opp sist søndag. Meldingar frå begge sider tyder på at rundt 130 menneske har mista livet i kampane som i all hovudsak spelar ut seg som utveksling av artillerield.

Forsvarsdepartementet i Aserbajdsjan sa torsdag morgon at styrkane i landet om natta gjennomførte «knusande angrep» mot armenske stillingar. Leiarar for utbrytarane i Nagorno-Karabakh beskriv situasjonen langs grensa som svært spent og seier at det vart skote heftig frå begge sider i nattetimane.

Russland og Frankrike har innstendig bede partane om å innstille kampane, men både Armenia og Aserbajdsjan har så langt avvist alle oppmodingar om å setje seg til forhandlingsbordet.

