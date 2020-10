Arbeidsløysa aukar for femte månad på rad i EU

utenriks

Samtidig som arbeidsløysa bit seg fast, aukar uroa for at dei omfattande statlege støtteprogramma ikkje kan halde utsette verksemder flytande i all æve.

Arbeidsløysa auka frå 7,9 prosent i juli til 8,1 prosent i august, viser offisielle tal som vart lagde fram i Frankfurt torsdag. Omgjort til personar betyr det at 13,2 millionar menneske er utan jobb, ein auke på 251.000 frå månaden før.

Økonomar ventar at talet vil stige ytterlegare når tiltaka går ut ved årsskiftet. Eit anna utviklingstrekk som går i negativ retning, er at aukande smitte i mange land kan føre til ei innføring av restriksjonar igjen, på samhandel mellom ulike verksemder og bransjar.

