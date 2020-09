Utsegner som fall under presidentdebatten i natt i USA

utenriks

– Kan du berre halde kjeft, mann?

Joe Biden er lei av å bli avbroten og angripen av president Donald Trump.

*

– Dette kjem aldri til å ende bra.

Trump svarte aldri klart på om han vil respektere valresultatet, men gjentok tvilen sin til ordninga med poststemmer.

– Dette kjem til å bli eit bedrageri som de aldri har sett.

*

– Det har vore 90 interessante minutt.

Programleiar Chris Wallace samanfattar presidentdebatten, som av dei fleste vart oppfatta som kaotisk og prega av løgnar, personangrep og avbrytingar.

*

– Bruk aldri orda «smart» overfor meg, bruk aldri det orda. Veit du kva, det er ikkje noko smart ved deg, Joe.

Trump angrip Bidens intelligens når debatten handlar om presidenten si handtering av koronapandemien.

*

– Vi har fire prosent av folkemengda i verda, 20 prosent av dei døde i verda. Mellom 750 og 1.000 menneske døyr kvar dag. Då han (Trump) vart presentert dette talet, svarte han at det er kva det er. Det er fordi du er han du er.

Biden legg skulda på Trump for at USA tilsynelatande er overrepresentert på statistikken over talet på covid-19-dødsfall globalt.

*

– Eg har gjort ein betre jobb enn truleg nokon president før meg.

Trump er nøgd med jobben han så langt har gjort som president for USA.

*

– Det er vanskeleg å få inn eit einaste ord med denne klovnen.

Bidens respons på at programleiaren måtte be Trump vere stille, slik at Biden kunne få svare for seg.

*

– For å vere ærleg, har du gjort det mest.

Programleiar Wallace parerer Trumps påstand om at Biden òg avbryt motkandidaten.

*

– Dette er ein president som genererer rasistisk hat, raseskilje.

Biden peika på at det er systemisk urettvise i USA og retta harde skuldingar mot presidenten.

*

– Proud Boys, tre tilbake og stå klare. Men eg seier dette: Nokon må gjere noko med Antifa.

Trump svarer på om han vil ta avstand frå ytre høgregrupperingar og kvite overmaktsgrupper.

*

– Det første eg vil gjere, er å sørgje for at vi blir ein del av Parisavtalen igjen.

Biden lovar at USA igjen skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet dersom han vinn valet.

*

– Eg trur vi må gjere alt vi kan for å ha perfekt reint vatn og luft.

President Trump etterlyser òg betre skogrydding for å hindre skogbrannar.

*

– Han har snakka om dette lenge, men har ikkje presentert nokon plan. Det er fordi han ikkje har ein helseplan. Han har ikkje ein plan for noko.

Biden forsvarer Obama-care og lurer på kva slags alternativ Trump har.

*

– Eg betaler millionar i skatt kvart år, sa Trump då han svarte på påstandane om at han berre betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt i 2016 og det same i 2017.

… og hevda han kan dokumentere det.

– De skal få sjå.

