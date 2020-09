Tsjekkia og Slovakia erklærer unntakstilstand

utenriks

Praha innfører unntakstilstand frå 5. oktober og i to veker framover. Det inneber forbod mot tilskodarar på stadion og strenge deltakaravgrensingar på arrangement både innandørs og utandørs i Tsjekkia.

Bratislava innfører unntakstilstand allereie torsdag, og Slovakia påbyr frå torsdag bruk av munnbind utandørs der avstandsreglar ikkje kan overhaldast.

Slovakia har knappe 70 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, medan det tilsvarande talet for Tsjekkia har passert 270.

