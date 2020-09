IAEA har besøkt det andre omstridde atomanlegget i Iran

utenriks

IAEA-leiar Rafael Grossi vart i august samde med Iran om å inspisere dei to anlegga frå tidleg 2000-talet.

Inspektørar har henta prøver frå begge anlegga, og desse skal no analyserast i IAEA-tilknytte laboratorium.

Dei to anlegga vart i mars utpeika av IAEA som stader der Iran kan ha brukt eller lagra kjernefysisk materiale, utan at dette vart informert om til internasjonale observatørar.

Iran har sagt seg villig til inspisering av atomanlegga sine som del av atomavtalen frå 2015. Iranske styresmakter har likevel hevda at dei to anlegga som no vart inspiserte, ikkje inngår i avtalen fordi dei er eldre enn perioden avtalen gjeld.

