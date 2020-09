Første presidentdebatt vart kaotisk og vanskeleg å styre

utenriks

Trump gjekk aggressivt ut frå første augneblinkar og avbraut gong på gong både Wallace og Biden, som i sin tur til tider verka oppgitt og kalla Trump ein klovn og den verste amerikanske presidenten nokosinne.

– Hald kjeft, mann, sa Biden ein gong då Trump igjen overkøyrde han og skulda han for å vere avhengig av det radikale venstre.

Wallace trygla begge om å slutte å avbryte. Biden prøvde å hindre angrepa og snakka fleire gonger rett til sjåarane i staden for å svare Trump.

– Det er vanskeleg å få inn eit ord her med denne klovnen, sa han då.

Gjekk bort frå tema

Det var òg vanskeleg for Wallace å styre debatten sidan Trump i svara sine stadig gjekk bort frå temaet og i staden angreip Biden.

Wallace måtte òg fleire gonger handtere at Trump sette fram klare usanningar, som til dømes at han har sørgt for at prisen på medisin er senka med 80–90 prosent.

Debatten vart avslutta med at Wallace bad begge kandidatar love å respektere utfallet av valet.

Biden gjorde det, medan Trump unngjekk eit klart svar og insisterte heller på at oppteljinga kan ta månader, at valet ville vere fullt av fusk på grunn av poststemmene, og at han først og fremst er oppteken av at det blir riktig.

Wallace bad òg begge oppmode tilhengjarane sine til å halde seg i ro i den delikate perioden medan stemmene blir talde.

– Eg vil oppmode tilhengjarane mine til å gå til vallokala og passe veldig godt på, svarte Trump.

Skremselstaktikk

Biden avslutta dette segmentet med å be veljarane ikkje bekymre seg for Trumps skremselstaktikk.

– Eg vil godta valresultatet, og det vil han òg. Veit de kvifor? Fordi når alt er talt opp, er alt over, sa han.

– Wallace prøvde òg å få eit svar frå Trump om kor mykje han hadde betalt i føderal skatt.

Han spurde Trump fleire gonger og viste til New York Times' artikkel om Trumps sjølvmeldingar som viser at han berre betalte 750 dollar i føderal skatt to gonger i 2016 og 2017.

– Betalt millionar i skatt

Trump svarte at han har betalt millionar av dollar i skatt, og at det vil komme fram når skattepapira hans blir lagt fram.

Biden svarte at då må han leggje fram papira, noko Trump ikkje har gjort trass i løfte om det.

– De vil få sjå, var det han svarte Wallace på det.

I den halvannan timen debatten varte, var dei innom ei rekkje tema, som utnemninga av høgsterettsdommar, koronapandemien, klimaendringar, økonomien, rasisme og opptøyar i amerikanske byar og helsereforma.

Det var truleg vanskeleg for sjåarane å få noko ut av den kaotiske debatten om kvart av temaa.

Men Trump slapp ikkje unna handteringa si av koronapandemien, som Biden skulda han for å gjere langt verre enn han burde ha vorte ved ikkje å ha nokon plan.

Forsvarte sonen

Ein av gongene då Biden riktig heva stemma og viste indignasjon, var då han tok sonen sin Beau i forsvar. Sonen tenestegjorde i Irak og døydde for få år sidan av kreft, og Biden kalla han ein helt, ikkje ein tapar slik Trump har kalla døde soldatar.

Trump slo tilbake med å trekke fram den andre sonen, Hunter, som han skulda for å ha tent millionar av dollar på utanlandske investeringar, mellom anna i Kina, medan faren var visepresident.

På spørsmål om han trur på klimaendringar, svarte Trump at det gjer han til ei viss grad, og at han òg er oppteken av reint vatn og rein luft.

Men han støtta ikkje harde reguleringar som han meinte ville skade økonomien.

Manglande skogrøkt

Deretter gjekk han inn på skogbrannane i California og gjentok den tidlegare påstanden sin om manglande skogrøkt som årsak slik at gamle, tørre tre tek fyr.

Han kritiserte òg Parisavtalen, som han trekte USA ut av, fordi han berre ville føre til at energiprisane går til himmels.

Biden gjorde det klart at det første han vil gjere, er å melde USA inn i Parisavtalen igjen, og at ei satsing på grøn teknologi og nye miljøvennlege bygningar vil skape tusen og millionar av arbeidsplassar.

Skulda for rasisme

Då debatten kom inn på temaet om rase og opptøyar, skulda Biden Trump rett ut for å vere rasist.

– Dette er ein president som fyrer opp under rasistisk hat, raseskilje, sa han og la til at det er systemisk urettferd i USA.

Trump slo tilbake og sa at Biden som senator stod bak ei lov på 90-talet som skadde afroamerikanarane.

– Vi trur på lov og orden, men det gjer ikkje du, sa Trump til Biden.

På spørsmål frå Wallace om han her og no kunne fordømme kvit makt-tilhengjarane og be dei ikkje fyre meir opp under uroa, svarte Trump at det ville han, men at han faktisk ikkje ser mykje til høgresida, og at mesteparten av valden er det antifa og den radikale venstresida som står bak.

– Dette er ikkje eit høgreproblem, dette er eit venstreproblem, sa han.

