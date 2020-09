Elvis-låtskrivar Mac Davis er død

utenriks

Mac Davis, som hadde ein over 50 år lang musikkarriere bak seg, står mellom anna bak Elvis-klassikarar som «In the Ghetto» og «A Little Less Conversation».

– Han var ei musikklegende, men det viktigaste var at han var ein kjærleg ektefelle, far, bestefar og ven. Eg kjem til å sakne latteren hans, uhella våre på vegen og den innsiktsfulle humoren hans, seier Davis' manager Jim Morey i fråsegna då han kunngjorde dødsfallet til artisten, skriv Billboard.

Davis jobba òg med mellom anna Kenny Rogers, Dolly Parton, Glen Campbell, Tom Jones og Johnny Cash.

