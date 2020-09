USA skjerpar sanksjonane mot Cuba

utenriks

USA hevdar at American International Services (AIS), som handterer pengane frå utlandet mellom anna ved å utskrive eit populært debetkort, blir kontrollert av det cubanske militære.

i 2017 kunngjorde USAs utanriksdepartement ei liste over 180 cubanske selskap og institusjonar som dei seier tenar Cubas militære og tryggingsapparat, som amerikanarar ikkje har lov å handle med.

President Donald Trump har innført ei rekkje tiltak for å bremse opninga mot Cuba som forgjengaren hans Barack Obama stod for, mellom anna ei øvre grense på 1.000 dollar som cubanarar kan sende til slektningar på Cuba per kvartal.

For mindre enn ei veke sidan innførte Trump-administrasjonen forbod mot å ha med seg cubanske sigarar og rom til USA og å bu på statseigde hotell på Cuba.

Dei nye sanksjonane blir lanserte medan Trump søkjer støtte og stemmer frå cubansk-amerikanarar i den viktige vippestaten Florida.

(©NPK)