Tyskland strammar inn koronareglar for arrangement

utenriks

Smitteverntiltaket er eit resultat av forhandlingar mellom den føderale regjeringa til statsminister Angela Merkel og styresmaktene i dei 16 delstatane i landet.

Innstrammingane vil ikkje med det same gjelde over heile landet, men slår inn lokalt når talet på nye smittetilfelle passerer 35 per 100.000 innbyggjarar i eit bestemt område.

Privat eigedom er eksplisitt unnateke avgrensingane. I staden kjem styresmaktene med ei tilråding om at ein avgrensar samlingar i private heimar til 25 personar, ifølgje DPA.

