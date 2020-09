Trumps tidlegare advokat seier han fryktar fengsel

utenriks

Cohen, som sjølv nyleg vart lauslaten frå fengsel for å halde fram soninga heime, seier at New York Times-avsløringa av Trumps sjølvmeldingar gir han rett i påstanden om at presidenten har gjennomført ei rekkje typar bedrageri i løpet av karrieren sin.

– Basert på kva eg veit, og kva som no kjem fram, kan han bli den første sitjande presidenten som går rett frå Det kvite hus til fengsel, sa Cohen i eit SMS-intervju.

New York Times baserte seg på Trumps sjølvmeldingar gjennom 20 år for å avdekkje at han berre betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt det året han vart vald, og 750 dollar året etter, og at han før det ikkje hadde betalt føderal skatt i det heile i 10–15 år, samtidig som han førte opp enorme tap og opparbeidd seg ei gjeld på 420 millionar dollar til mange ulike kreditorar.

Innsyna i dei kaotiske finansane hans undergrev hans eiga framstilling av seg sjølv som eit forretningsgeni og reiser spørsmålet om han har gjort lovbrot for å unngå å betale skatt, noko ein domstol i New York granskar for tida.

Cohen, som mellom anna vart dømt for å ha betalt hysjpengar til ei pornostjerne som Trump visstnok hadde eit sidesprang med, seier han ikkje er det minste i tvil om at Trump har juksa med skatten.

– Trumps kroppsspråk er eit avslørande teikn på kva som føregår i hovudet hans. Han ser forvirra og fortapt ut sidan det ikkje finst noko legitimt svar han kan gi for å rydde opp i dette skatterotet, sa Cohen om pressekonferansen der Trump kalla New York Times-artikkelen falske nyheiter.

(©NPK)