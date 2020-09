Titusenar på flukt frå brannar i Californias vindistrikt

utenriks

Under ein oransje himmel vart vingardar og bygningar tekne av flammane som spreier seg farleg fort over 4.500 hektar. Brannane er på ingen måte under kontroll, ifølgje brannvesenet til staten Cal Fire.

Fleire kjende vingardar som Chateau Boswell og delar av Castello di Amorosa er gått opp i flammar, medan det er store øydeleggingar i utkanten av byen Santa Rosa.

Nesten 34.000 menneske har fått ordre om å evakuere, og ytterlegare 14.000 har fått beskjed om gjere seg klare til å evakuere raskt om nødvendig medan elden spreier seg i tørt kratt og vanskeleg kupert terreng.

Fleire av stadene som no blir trua av brannen i Napa og Sonoma, vart lagde i oske òg for tre år sidan. Då mista 44 menneske livet, og fleire tusen bygningar brann ned.

California har i fleire månader vore herja av skog- og krattbrannar som guvernør Gavin Newsom seier komme av klimaendringar. Dei spreier seg raskt på grunn av langvarig tørke, den kraftige sommarvinden og ei hetebølgje.

Newsom seier at brannsesongen no er på sitt verste, med den sterke Santa Ana-vinden som blæs i retning Los Angeles. Fem av dei seks største brannane i Californias historie brenn no.

