Tiltrua til europeisk økonomi veks

utenriks

I september vaks den såkalla ESI-indikatoren med 3,6 poeng til 91,1 for eurosona. For heile EU var auken på 3,4 til 90,2 poeng, viser tal frå EU-kommisjonen. Indikatoren viser tiltrua bedriftsleiarar og forbrukarar har til økonomien, fordelt på fleire sektorar.

For både EU og dei 19 eurolanda er indikatoren no tilbake på rundt 70 prosent av nivået før den bratte nedturen i mars og april som følgje av koronapandemien. Oppgangen var raskast i desse månadene og minka altså noko i september.

ESI aukar i alle dei største EU-økonomiane, leidd av Italia (+8,4 poeng) og Frankrike (+5,8 poeng).

Også forventningane til sysselsetjinga held fram med å auke, men ikkje like raskt som før. Ein eigen indikator for dette auka med 2,3 poeng i eurosona og 2,4 poeng i heile EU. For begge utvala ligg denne indikatoren – kjent som EEI – no på 91,8 poeng.

I februar, før koronapandemien nådde Europa, låg både ESI og EEI litt over 100 poeng.

