Partigrunnleggjar ute av leiinga i Dansk Folkeparti

utenriks

Partileiar Kristian Thulesen Dahl har nemleg lagt ned det såkalla samordningsutvalet til partiet, som til no har leidd den daglege politiske innsatsen i partiet. I tillegg til Kjærsgaard sat mellom anna tidlegare nestleiar Søren Espersen og EU-parlamentarikaren Peter Kofod i utvalet.

Manøveren har skapt misnøye i grasrota til partiet. Kjærsgaard skal ha fått beskjed om avgjerda via SMS.

– Det som forbløffar meg, er at partistiftaren, sjølve DNA-ET til partiet, ikkje lenger sit ved bordet, seier varaordførar Jon Krongaard i Haderslev til avisa Danmark.

Leiaren for Dansk Folkeparti i Varde kommune, Frode Flyvbjerg, seier til avisa at han ikkje vil godta situasjonen.

Thulesen Dahl avviser likevel at han har sparka Kjærsgaard, og han avfeiar òg kritikken om at ho ikkje er involvert i avgjerda. Partileiaren meiner kritiske røyster har misforstått endringa, som han grunngir med at utvalet ikkje lenger trengst.

Korkje Pia Kjærsgaard eller Peter Kofod har vilja uttale seg om saka, medan Søren Espersen seier at nedlegginga av samordningsutvalet ikkje endrar noko i partiet.

Pia Kjærsgaard grunnla Dansk Folkeparti i 1995 som eit utbrytarparti frå Fremskridtspartiet og leidde partiet fram til 2012. Dansk Folkeparti, som er sterkt innvandringskritisk, sit i dag med 16 representantar i Folketinget.

(©NPK)