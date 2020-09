Matmangelen stig massivt blant barn i Syria

utenriks

Tala er frå FNs matvareprogram og er gitt att i ein ny rapport frå Redd Barna.

– Det er nesten ein heil generasjon med barn som risikerer feilernæring fordi foreldra deira ikkje har råd til å setje mat på bordet, seier Anne Margrethe Rasmussen, områdeansvarleg for Midtausten i Redd Barna i Danmark

Den enorme auken i talet på barn som risikerer feilernæring, kjem ifølgje organisasjonen av ein kombinasjon av fleire ting, som til saman skapar ein katastrofe.

Stengde grenser

Først og fremst kjem av det ein kombinasjon av ti års krig og ei enorm økonomisk krise, som Syria er midt inni. I tillegg har det sidan juli berre vore mogleg å bringe inn humanitær hjelp via éin grenseovergang.

Ein annan viktig grenseovergang er stengd fordi store internasjonale aktørar ikkje greier å forhandle fram ei løysing.

I tillegg til dette kjem koronapandemien, som har ført til at nokon av dei mest utsette og fattigaste familiane har mista inntektsgrunnlaget sitt.

Matmangel betyr anten av barna ikkje får nok mat til å bli mette kvar dag, eller at foreldra ikkje lenger greier å gi barna sine frukt, grønsaker og kjøtt.

– Ikkje eit luksusproblem

– Det kan kanskje høyrast ut som eit luksusproblem, at ein ikkje kan få frukt, grønt og kjøtt. Men det er noko som går føre seg over lang tid, og så kan det medføre feilernæring og få alvorlege konsekvensar for barna, seier Rasmussen.

Feilernæring kan mellom anna svekkje den fysiske og mentale utviklinga til barna, og dessutan motstandskrafta deira mot sjukdom. Det kan òg bety at barna klarer seg dårlegare på skulen.

Rasmussen understreka at verdssamfunnet må gripe inn for å hjelpe det aukande talet på syriske barn som opplever å svelte.

– Det må sikrast at vi organisasjonar kan yte hjelp til dei som treng det mest. Derfor er det viktig at vi får gjenopna grenseovergangane slik at det kan komme mat og hjelp inn i landet, seier ho.

Den eine grenseovergangen som framleis kan brukast for å bringe inn hjelp frå FN og andre organisasjonar, ligg mellom Tyrkia og den nordvestlege delen av Syria.

