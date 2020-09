Löfven bekymra for grensehandelen

utenriks

Uro knytt til dei norske innreiserestriksjonane var ein hovudbodskap frå svensk side då Löfven heldt eit videomøte med statsminister Erna Solberg (H) måndag. Det fortel Gösta Brunnander, som er pressetalsmann for den svenske statsministeren.

– Vi ser at dei noverande restriksjonane får ganske store konsekvensar for grensehandelen, seier Brunnander til NTB.

Han understrekar likevel at det var eit positivt møte.

Dei to statsministrane diskuterte òg spørsmål som vaksineutvikling, forsvarssamarbeid, nordområdepolitikk og samarbeid i FN.

Solberg sa måndag til NTB at ho har forståing for at svenske politikarar er opptekne av dei norske reiserestriksjonane.

– Eg ser jo at det er krevjande for dei med arbeidsplassar langs grensa som har vore avhengige av norsk grensehandel, sa Solberg i eit telefonintervju med NTB i etterkant av videomøtet med Löfven.

– Men vi har laga eit system som vi har vore ganske konsekvente på, og det kjem vi til å halde fram med.

Situasjonen i dag er at Noreg har innreisekarantene for 14 av 21 regionar i Sverige.

