Kinesisk barnehagelærar får dødsstraff for giftangrep

Angrepet skjedde i den sentrale provinsen Hunan i mars 2019. Førskulelæraren helte natriumnitritt i grauten som borna skulle ete til frukost, og oarna byrja å kaste opp og svime av medan dei åt. Ein gut vart så sjuk at han lei i åtte månader før han døydde i januar i år.

Denne veka vart læraren dømd til døden for bruk av farlege stoff. I tillegg må ho og sjefen for barnehagen betale erstatning til familiane til offera. Motivet skal ha vore eit hemnangrep mot ein kollega, som hadde ansvar for borna som vart forgifta.

Læraren skal òg ha heilt natriumnitritt i kaffikoppen til ektemannen i 2017. Han fekk lettare skadar.

Natriumnitritt blir ofte brukt som tilsetjingsstoff i saltlaken i kjøt, men bruken av stoffet er svært omstridd i Noreg, nettopp fordi det kan gjennomgå ein kjemisk reaksjon i magen og bli giftig.

