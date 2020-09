utenriks

Barbara Pompili seier òg at regjeringa vil forby avl av delfinar og spekkhoggarar i fangenskap.

– Det er på tide at den nedarva fascinasjonen vår for desse ville dyra ikkje inneber at dei hamnar i fangenskap, seier ho.

Ho er likevel svevande når det gjeld når forboda skal setjast i verk, og seier berre at det vil skje dei neste åra.

Forslaget vil utvilsamt møte motstand i den franske pelsindustrien.

