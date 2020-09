Danmark utbetrar smittesporingsapp

utenriks

Mellom anna har appen ved fleire høve ikkje varsla nærkontaktar om at dei har vore i nærleiken av ein smitta person, sjølv om personen har lagt inn i appen at dei har fått koronaviruset.

Førre veke kunne den danske avisa Politiken avsløre at den tidlegare København-byråden Pia Allerslev hadde lagt inn i appen at ho var koronasmitta, men at dette varselet ikkje vart vidareført til familien hennar og andre nærkontaktar.

Appen vart lansert i juni og 1,5 millionar danskar har lasta han ned. Endringane skjer i samarbeid med Google og Apple, som står bak dei to vanlegaste operativsystema for mobiltelefonar.

