Chris Wallace, mannen Trump og Biden fryktar

72 år gamle Chris Wallace er ein veteran i faget og kjent som ein uredd journalist. Som son av Mike Wallace, som var med på å grunnleggje CBS-programmet «60-minutes» og som i 40 år leverte hardtslåande reportasjar, var det få som vart overraska over karrierevalet.

Faren sin møtte han likevel først som 14-åring, men stefaren Bill Leonard var heller ingen kven som helst. Han var i ein periode president i CBS og lét Chris Wallace få prøve seg alt som 16-åring, først som assistent for legenda Walter Cronkite under landsmøtet til Republikanarane i 1964.

Aggressiv og ambisiøs

Etter studiar ved Harvard, der Wallace var aktiv i radiostasjonen til universitetet, WHRB, og ved eit høve vart arrestert under ein demonstrasjon og sende direkte frå fengselet, takka han nei til ein plass ved Yale Law School og byrja i staden som journalist i avisa Boston Globe.

Redaktøren beskreiv han som «aggressiv og ambisiøs», men det gjekk ikkje lang tid før Wallace var tilbake på Tv-skjermen.

Vegen gjekk først til CBS-eigde WBBM-TV før han i 1975 gjekk over til konkurrenten NBC. Der vart han verande i 14 år, mellom anna som ankermann i NBC Nightly News. Han var òg korrespondent i Det kvite hus der han ikkje veik unna for å stille dåverande president Ronald Reagan til veggs.

I 1989 flytta han over til ABC News, der han mellom anna leidde programmet Primetime Thursday og dekte den første Golfkrigen med Israel som base.

Fox News

Også i ABC vart Wallace verande i 14 år, før han i 2003 byrja i Fox News der han sidan har vore ein hardtslåande programleiar.

I 2009 fekk han det første Fox-intervjuet med dåverande president Barack Obama, og han var med på å leie debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton før valet i 2016.

Wallace fekk òg det første intervjuet med Trump etter at han hadde tiltredd. I juli i år fekk han eit nytt intervju med Trump der han konfronterte presidenten med alt frå hårreisande Twitter-meldingar og påstandar om høg intelligens, til dårlege meiningsmålingar og dei mange koronadødsfalla i USA.

I eit intervju med ein annan Fox News-journalist førre veke hevda Trump at Wallace «er kontrollert av den radikale venstresida», vel vitande om at han ikkje kjem til å sleppe lett unna når journalisten fyrer laus under debatten natt til onsdag.

Intervjuet med Trump styrkte Wallaces rykte som hardtslåande, noko òg intervjua hans med den russiske presidenten, Vladimir Putin, gjorde to år tidlegare. Kvifor endar så mange av dei politiske motstandarane dine opp som døde, lydde eitt av spørsmåla Putin fekk under intervjuet, som elles vart påskjønt med ein Emmy-pris.

Registrert demokrat

Sjølv om Fox News er kjent som favorittkanalen til Trump, er Wallace ingen populær mann hos presidenten eller tilhengjarane hans.

På spørsmål om sin eigen politiske ståstad seier Wallace at han har stemt på både demokratar og republikanarar i tidlegare presidentval.

Wallace er likevel registrert som demokrat og har pleidd omgang med liberale Hollywood-kjendisar som George Clooney.

Påstandar om at han òg i det journalistiske virket sitt favoriserer Demokratane, avviser han tvert. I eit intervju med Los Angeles Times i 2016 viste han til ein karakteristikk av den legendariske amerikanske fotballtrenaren Vince Lombardi.

– Han diskriminerer ingen – han behandlar alle som hundar. Det er òg mitt syn på politikarar, sa Wallace i intervjuet.

