utenriks

Dei aktuelle stadene ligg ulike stader i landet der dei geologiske forholda er eigna. Fleire område i Bayern, Baden-Württemberg og Niedersachsen står på lista.

Eit mellombels lageranlegg i Gorleben i den nordlege delen av landet er likevel ikkje blant dei 90 stadene. Anlegget her har vore omstridd i fleire tiår, og kritikarar har vore redde for at styresmaktene ville gjere det mellombelse lageret permanent.

