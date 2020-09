Rask smitteauke i Wisconsin

utenriks

Talet på nye daglege tilfelle i delstaten har auka med 950, det vil seie 97 prosent, ifølgje Johns Hopkins-universitetet. I dei siste 14 dagane har staten ein rate på 423 nye tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

At delen positive testar dei siste sju dagane er på 17 prosent, inneber at mange fleire er smitta enn det testane avdekkjer.

Hittil har 113.645 menneske testa positivt for koronaviruset i Wisconsin.

Men talet på koronatilfelle aukar i ei rekkje andre statar òg, ikkje minst i Midtvesten og præriestatane.

Oklahoma melder at talet på døde med korona i staten laurdag passerte 1.000, og at 990 nye smittetilfelle førte det totale talet opp i minst 83.510.

Florida, som er blant dei hardast ramma delstatane, har no registrert over 700.000 smitta. Laurdag vart det registrert 1.882 nye tilfelle og ti nye dødsfall, noko som inneber at 14.200 menneske har døydd av viruset i delstaten.

I reine tal er USA det hardast ramma landet i verda av koronaviruset med over 7 millionar smitta og over 200.000 døde.

