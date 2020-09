NYT: Trump betalte ikkje skatt i ti av dei siste 15 åra

utenriks

Det viser opplysningar frå sjølvmeldingar gjennom 20 år som New York Times har fått fatt i.

Ifølgje avisa betalte Trump 750 dollar i inntektsskatt i 2016, året då han vart vald til president, og 750 dollar igjen året etter.

I dei åra han ikkje betalte noko, var det visstnok fordi han hadde større tap enn inntekter.

Trump sjølv avviser på ein pressekonferanse søndag kveld opplysningane og kallar dei fullstendig falske. Han hevdar han har betalt mykje i skatt.

Ein advokat for Trump Organization, Alan Garten, sa til New York Times at «dei fleste, om ikkje alle, faktaa synest å vere upresise». Han seier at Trump har betalt titals millionar dollar i skatt.

Trump er den første amerikanske presidenten i moderne historie som ikkje har villa leggje fram sjølvmeldingane sine. Han hevdar at skatteopplysningane hans er svært komplekse og at han ikkje kan offentleggjere dei sidan dei er under revisjon.

Det ville likevel ikkje vere til hinder for å offentleggjere dei, og mange meiner han nektar å leggje dei fram fordi han har noko å skjule.

