Madrid skjerpar koronatiltak

utenriks

Styresmaktene i Madrid har måtta tole hard kritikk frå den spanske regjeringa som meiner at smitteverntiltaka i byen har vore for dårlege.

For ei veke sidan vart rørslefridommen til om lag 850.000 av innbyggjarane i Madrid sterkt redusert. Frå og med måndag gjeld tiltaka for ytterlegare 167.000 personar i den spanske hovudstaden.

Det er først og fremst fattigare forstadar sør i Madrid som blir omfatta av restriksjonane, og søndag vart det arrangert protestar mot det mange opplever som diskriminering. Demonstrantane kravde òg at regjeringa gir meir pengar til det offentlege helsevesenet.

Madrid og omland er no episenteret i det som blir omtalt som ei bølgje nummer to i koronapandemien. Så langt har over 31.000 koronasmitta personar døydd i Spania. Landet har den høgaste infeksjonsraten i EU med nesten 300 smitta per 100.000 innbyggjarar. I Madrid-regionen er smitteraten på over 700 per 100.000.

