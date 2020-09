Estland krev ny undersøking av Estonia-vraket

utenriks

Den 4 meter lange flengja i skroget på Estonia vart oppdaga under arbeidet med ein ny dokumentarserie om forliset. Ulykka kosta 852 menneske livet, mellom dei seks norske.

501 av dei omkomne kom frå Sverige, 285 frå Estland. Resten av offera kom frå 14 andre land.

Statsministrane i Estland, Sverige og Finland kom måndag med ei felles fråsegn der dei understrekar at dei har full tillit til konklusjonane i sluttrapporten frå havarikommisjonen frå 1997. Den slår fast at ein feil førte til at baugporten vart riven av og at ferja derfor raskt vart fylt med vatn og sokk.

Estlands statsminister Jüri Ratas krev no likevel at vraket må undersøkjast på nytt.

– Ei ny teknisk undersøking av omstenda rundt Estonia må gjennomførast. Vi meiner den tekniske undersøkinga må inkludere observasjonar under vatn, og vi har informert Finland og Sverige om saka, sa Ratas ifølgje Aftonbladet under ein pressekonferanse måndag.

Estland, Sverige, Finland, Latvia, Danmark, Russland og Storbritannia vart i 1995 samde om å frede vraket som gravplass, noko som inneber forbod mot dykking på staden. Produsentane av den nye dokumentarserien valde å trasse dette forbodet.

