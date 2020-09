Danmark vil heve bøtene for ulovlege festar

utenriks

Justisminister Nick Hækkerup seier til dansk TV 2 at regjeringa vil ha slutt på dei ulovlege festane. I store delar av Danmark er det no forbode å samle fleire enn 50 personar, både innandørs og utandørs. Bota for å bryte forbodet er på 2.500 danske kroner, tilsvarande 3.700 norske kroner.

– Vi blir nøydde til å bli endå betre på å gripe inn og straffe med høgare bøter når det er nokon som stiller seg utanfor reglane i fellesskapet, seier justisministeren til TV 2.

Laurdag kveld måtte politiet rykkje ut til ein fest på Sydhavnen i København med 200–300 deltakarar.

