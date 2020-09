Armenia og Aserbajdsjan – ein konflikt med djupe røter

utenriks

Nagorno-Karabakh

I hjartet av fiendeskapet ligg regionen Nagorno-Karabakh. I 1921 vedtok det sovjetiske styret å innlemme det armensk-dominerte området i Aserbajdsjan, som då var ein sovjetisk delrepublikk.

Etter samanbrotet av Sovjetunionen i 1991 tok armenske separatistar kontroll over området, med støtte frå Armenia.

Krigen som følgde førte til at 30.000 menneske vart drepne og hundretusen drivne på flukt. Dei fleste flyktningane høyrde til den aserbajdsjanske minoriteten i Nagorno-Karabakh.

Russland, USA og Frankrike mekla fram ei våpenkvile i 1994, men dei har ikkje greidd å få på plass ein varig politisk avtale, og den militære konflikten blussar ofte opp.

Kampane som braut ut søndag, har allereie kravd fleire liv, også sivile. Aserbajdsjan og armenske separatistar skuldar kvarandre for å ha starta opptrappinga.

Førre oppblussing skjedde i juli. Då vart 17 stridande drepne. I april 2016 vart om lag 120 menneske drepne i det som var dei alvorlegaste kampane på fleire år.

Opprør og dynasti

Armenia, som har vore eit kristent land sidan 300-talet, har vore ramma av politisk og økonomisk uro sidan det vart eit uavhengig land i kjølvatnet av det sovjetiske samanbrotet.

Leiarane som erstatta sovjetmakta, undertrykte opposisjonen og vart skulda for valfusk, samtidig som landet la seg tett opp til russiske interesser.

Våren 2018 braut det ut demonstrasjonar som bringa statsminister Nikol Pasjinian til makta. Han har sidan slått ned på korrupsjon og gjennomført populære reformer i rettsvesenet.

Muslimsk-dominerte Aserbajdsjan, som ligg ved Kaspihavet, har hatt eit autoritært styre leidd av same familie sidan 1993.

Hejdar Alijev, ein tidlegare KGB-offiser, styrte landet med jernhand fram til oktober 2003. Han gav makta vidare til sonen sin, Ilham, berre veker før han døydde.

Som faren sin har Ilham knust all opposisjon, og i 2017 utnemnde han kona si til visepresidenten i landet.

Russland og Tyrkia

Tyrkia, som har ambisjonar om å bli ei regional stormakt i Kaukasus, legg all si tyngd bak oljerike og tyrkisktalande Aserbajdsjan. Begge landa er svært skeptiske til Armenia, og tyrkiske leiarar kjem jamleg med utsegner der dei støttar Aserbajdsjans kamp for å ta tilbake Nagorno-Karabakh, som framleis er rekna som aserbajdsjansk territorium internasjonalt.

Armenia nærer på si side ei djup mistru til Tyrkia som følgje av massakren på om lag 1,5 millionar armenarar under Det osmanske riket under første verdskrigen.

Over 30 land anerkjenner Armenias krav om at massakren må kallast eit folkemord, noko Tyrkia avviser på det sterkaste.

Russland, som framleis har nære band til Armenia, er den mektigaste politiske aktøren i regionen. Landet står i spissen for ein militær allianse med tidlegare Sovjet-republikkar, der Armenia er ein av medlemmene.

Armenia er avhengig av russisk støtte og militære garantiar sidan dei har eit langt svakare forsvar enn nabolandet Aserbajdsjan.

Olje og diaspora

Aserbajdsjan har dei siste åra byrja å bruke oljeinntektene sine på tiltak som skal betre ryet til landet i vestlege land.

Styresmaktene har investert stort i sponsoravtalar, mellom dei i EM i fotball som skulle vore halde i 2020, men som vart utsett på grunn av koronapandemien.

Fleire av kampane skulle vore spelt i Aserbajdsjan, og landet har òg arrangert billøpet Formel 1 sidan 2016.

Aserbajdsjan har òg lansert seg som eit alternativ til Russland når det gjeld energiforsyningar til Europa.

Armenia har på si side eit stort eksilmiljø med stor innverknad– eller diaspora – i vestlege land. Dei fleste er etterkommarar av folk som flykta frå undertrykkinga under Det osmanske riket.

Den amerikanske realitystjerna Kim Kardashian, den avdøde songaren Charles Aznavour og songaren og skodespelaren Cher har alle røter i Armenia.

Somme av dei har teke rolla som uoffisielle ambassadørar, som Kardashian, som er ein sterk tilhengjar av at massakren som skjedde for over 100 år sidan, må kallast eit folkemord.

(©NPK)