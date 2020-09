Ambassadørar støttar lhbt-miljøet i Polen

utenriks

– Menneskerettane er universelle, og alle – inkludert lhbti-personar – har krav på å bli verna fullt ut av dei, står det i brevet, som vart publisert søndag. Forkortinga i brevet står for lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og interseksuelle.

Ambassadørane, som representerer rundt 50 land og internasjonale organisasjonar, hyllar innsatsen som lhbt-personar har gjort for å auke kunnskapen om utfordringane dei står overfor.

Fråsegna kjem i ei tid der seksuelle minoritetar er under press frå styresmaktene og den katolske kyrkja i Polen. Ei rekkje byar i landet har erklært seg som «lhbt-frie soner». Fleire politiske leiarar, blant dei president Andrzej Duda, framstiller kampen for rettane til homofile som ein trussel mot tradisjonelle familiar. Duda har omtalt kampen for lhbt-rettar som ein farlegare «ideologi» enn kommunismen.

Viseutanriksminister Pawel Jablonski seier den polske regjeringa er samd i bodskapen i brevet. Han seier lova vernar alle menneske, men legg til at Grunnlova seier ekteskap er reservert for éin mann og éi kvinne. Jablonski meiner lokale vedtak om «lhbt-frie soner» ikkje er diskriminerande, men «et teikn på respekt for rettsstaten og for verdiane Polen har kjær».

(©NPK)