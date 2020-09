Alternativ for Tyskland (AfD) tek avstand frå fråsegna frå eks-talsmannen om «gassing»

utenriks

Lüth kom med fråsegna under ein samtale med ein bloggar, og eit skjult opptak av samtalen inngår i ein dokumentar som blir send på TV-kanalen ProSieben måndag kveld.

– Vi kan skyte dei alle seinare, ingen tvil om det, gasse dei eller kva som helst, det er det same for meg, seier Lüth når spørsmålet om migrantar kjem på banen.

– Jo verre det går med Tyskland, jo betre er det for AfD, seier han òg.

Partileiinga stadfestar at det er Lüth som snakkar i opptaket, og tek kraftig avstand frå den tidlegare talsmannen og seier at han no er fråteken alle offisielle roller i partiet.

– Fråsegna Lüth skal ha komme med, er heilt uakseptabel og er ikkje på noko vis i tråd med AfDs mål eller politikk, seier den parlamentariske leiaren av partiet, Alexander Gauland.

Etter fleire år som talsmann for AfD trekte Lüth seg i april i år, utan at verken han sjølv eller partiet oppgav nokon grunn til dette.

Ifølgje avisa Die Zeit var det ei fråsegn der 44-åringen beskreiv seg sjølv som fascist og snakka varmt om sin «ariske bestefar» som låg bak avgangen.

Lüths bestefar Wolfang Lüth var høgt oppe i den tyske marinen under andre verdskrigen og fekk jernkorset av Adolf Hitler, ifølgje Die Zeit.

(©NPK)