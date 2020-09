utenriks

WHO heldt ein pressekonferanse på internett fredag. Verda må gjere alt som gjerast kan for å stanse spreiinga av viruset, sa krisedirektøren i WHO, Michael Ryan, då han vart spurd om to millionar døde i pandemien var tenkjeleg.

– Elles vil vi sjå det talet, og dessverre også mykje høgare tal, sa han.

Fredag er det registrert nær 989.000 dødsfall forårsaka av pandemien globalt.

